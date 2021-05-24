Son dakika haberleri: TAKSİCİ VE MÜŞTERİ ARASINDA 'KISA MESAFE' KAVGASI KAMERADA
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Son dakika haberleri: TAKSİCİ VE MÜŞTERİ ARASINDA 'KISA MESAFE' KAVGASI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: FATİH'te taksi şoförü ve yolcu arasında 'kısa mesafe' sebebi ile tartışma yaşandı.

FATİH'te taksi şoförü ve yolcu arasında 'kısa mesafe' sebebi ile tartışma yaşandı. Kavgaya dönen tartışma bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Fatih Çarşamba Mahallesinde bugün sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre taksiye binen yolcu, kısa mesafe gittikten sonra ücretini ödeyerek inmek istedi. Bu duruma sinirlenen taksi şoförü, yolcu ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine ikili mahalle ortasında birbirini yumruklamaya başladı. Çevrede bulunan vatandaşlar olaya müdahale ederek iki tarafı ayırdı.

O ANLAR ANBEAN KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan, ikilinin birbirini darp etme anları çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Son dakika haberleri: TAKSİCİ VE MÜŞTERİ ARASINDA 'KISA MESAFE' KAVGASI KAMERADA
Son dakika haberleri: TAKSİCİ VE MÜŞTERİ ARASINDA 'KISA MESAFE' KAVGASI KAMERADA
Son dakika haberleri: TAKSİCİ VE MÜŞTERİ ARASINDA 'KISA MESAFE' KAVGASI KAMERADA
Son dakika haberleri: TAKSİCİ VE MÜŞTERİ ARASINDA 'KISA MESAFE' KAVGASI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Taksici ve müşteri arasında 'kısa mesafe' kavgası kamerada
Taksici ve müşteri arasında 'kısa mesafe' kavgası kamerada
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