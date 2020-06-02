Son dakika haberleri | Takoran Vadisi'nde normalleşme ile sezon başladı
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Son dakika haberleri | Takoran Vadisi'nde normalleşme ile sezon başladı

Son dakika gelişmesine göre Korona virüs nedeniyle konulan yasakların kaldırılmasıyla beraber, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Takoran Vadisi'nde yaz sezonu başladı.

Son dakika haberleri | Takoran Vadisi'nde normalleşme ile sezon başladı
02.06.2020 12:32 | Son Güncelleme: 02.06.2020 12:35

Korona virüs nedeniyle konulan yasakların kaldırılmasıyla beraber, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Takoran Vadisi'nde yaz sezonu başladı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan, eşsiz manzarası, kanyonları, piknik ve kamp alanlarıyla saklı cennet olarak bilinen Takoran Vadisi, 1 Haziran'da yasakların kalkmasıyla ziyaretçilere açıldı. Bölgede yaşayan vatandaşların ekonomisine de büyük katkısı bulunan vadiye gelen ziyaretçiler tekne turu yaparak, vadinin eşsiz manzarasını görme şansı yakalıyor. Doğa ve su sporları tutkunları için de büyük olanakların bulunduğu Takoran Vadisi'nde yer alan kanyonlarda ziyaretçiler, geceleri çadır kurarak kamp da yapıyor.

İLK GRUP DİYARBAKIR'DAN

Tokaran Vadisi yaz sezonu açılışı, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini tanıtmak amacıyla kurulan Fırat Gezginler Kulübü tarafından gerçekleştirildi. Fırat Gezginler Kulübü davetlileri olarak vadiye gelen Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü üyelerinden bir grup doktor ve akademisyen, vadide bulunan Şelale kanyonunda kamp kurarak halay çekti, gönüllerince eğlendi. Kanyonlarda tur atan ziyaretçiler, güvenlik önlemlerini alarak yüzdü. Şelale kanyonunda çadır kurup gece de kalan ziyaretçiler, Takoran Vadisi'ne hayran kaldı.

Pandemi nedeniyle bu sene sezonun geç açıldığını belirten Fırat Gezginler Kulübü Başkanı Ferit Akçalı, "Bir Haziran itibariyle yasakların kalkmasıyla beraber, Fırat Gezginler Kulübü olarak, ilk etkinliğimizi gerçekleştirerek, Takoran Vadisi sezonunu açtık. Bugün Diyarbakır'dan gelen Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü üyelerini misafir ettik, onlarla birlikte ilk kampımızı kurarak sezonu başlattık. Tüm doğaseverlere hayırlı olsun diliyorum. Pandemi yüzünden uzun zamandır özlüyorduk bu gibi etkinlikleri, sabırla kurallara uyduk ve yasakların kalkmasıyla birlikte etkinliklerimize start verdik. Tüm doğaseverleri bizler Takoran Vadisi'ne bekliyoruz" dedi

Akçalı, yerel işletmecilerin yavaş yavaş teknelerle hizmet vermeye başladığını ama yeteri kadar yatırım yapılmadığı için birçok eksiklik olduğunu vurgulayarak, "Buraya gerek Valiliğin, Büyükşehrin, Siverek Belediyesinin ve kaymakamlığın buraya biraz daha yatırım yapmaları lazım. Kanyonlarda lavaboların, tuvaletlerin, duşakabinlerin, veya kamp yapılacak, kamp alanlarının bir an önce hazırlanmaları gerek ki buraya çok daha rahat turizmi acentelerinin rahatlıkla insanları buraya getirip pazarlayabilsin. İnsanlar bu saklı cenneti keşfedebilsin" ifadelerini kulandı.

Türkiye'nin birçok şehrini ve Avrupa'nın birçok ülkesini gezdiğini ama Takoran Vadisi ve kanyonları gibi harika doğa alanlarını görmediğini söyleyen Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı İlyas Yolbaş, "Burası bir harika, kamp alanları, su sporları gibi bir çok faaliyet burada yapılabilir. Burası özelikle aileler kendi çocuklarıyla rahatlıkla gelip kalabilir. Beş yıldızlı otellerde gidip tatil yapacaklarına, çocuklarıyla gelip buralarda kamp yapsalar, çocuklarını doğaya alıştırırlar. Burası da doğayla iç içe olan mükemmel bir ortam" ifadelerini kullandı

YATIRIM EKSİK

Takoran Vadisi'nin çok güzel olduğunu ama yeterince yatırım yapılmadığına dikkat çeken İlyas Yolbaş, "Örneğin çadır kurmak için düz alan bulmakta zorlandık, yine aileler geldiğinden, özelikle bayanlar için ciddi lavabo eksikliği var, onun için acilen seyyar lavabolar yapılmalı. Bir de buraların çok güzel tanıtımı yapılmalı çünkü birçok insan burayı bilmiyor. Örneğin biz Diyarbakır'dan burası için geldik, bildiğimiz için geldik, eminim ki tanıtımı yapıldığı taktirde insanlar buraya çok fazla gelecek. Bölge insanı Akdeniz'e gideceğine burayı tercih edeceğinden eminim" diye konuştu.

(Mevlüt Bayraktar/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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