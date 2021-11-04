Son dakika haberleri | Tahtaköprü Baraj Gölü'nde biyolojik çeşitliliğe yönelik çalışma yapıldı

İSLAHİYE, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Baraj Gölü'nde balık türleri ve biyolojik çeşitliliğin belirlemesine yönelik araştırma çalışması yapıldı.

Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü öncülüğünde, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden gelen öğretim üyesi ve araştırmacılar, gölde araştırma yaptı.

İslahiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerinin de katıldığı çalışmanın sonuçlarının daha sonra açıklanacağı bildirildi.