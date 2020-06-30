Son dakika haberleri: Tahran'da bir klinikte patlama: 3 yaralı
Son dakika haberlerine göre İran'ın başkenti Tahran'daki bir klinikte meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.
30.06.2020 20:31 | Son Güncelleme: 30.06.2020 21:59
İran'ın başkenti Tahran'daki bir klinikte meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.
Devlet televizyonunun haberine göre Tahran'daki Şeriati Caddesi'nde bulunan bir klinikte akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu.
İlk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığı, olay yerine itfaiye ve sağlık görevlilerinin intikal ettiği belirtildi.
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Kaynak: AA