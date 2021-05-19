Son dakika haberleri... Tahmazoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Son dakika haberleri: Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek yapılan projeler ile ilgili bilgi verdi.