Son dakika haberleri... Tahmazoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
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Son dakika haberleri... Tahmazoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Son dakika haberleri... Tahmazoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberleri: Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek yapılan projeler ile ilgili bilgi verdi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek yapılan projeler ile ilgili bilgi verdi.

Gerçekleştirdiği önemli projelerle şehrin çehresini değiştiren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, devasa projelerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan' a anlattı. Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen görüşme de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapılan çalışmaları takdirle karşıladı.

"Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yapılan ziyarette projeleri anlattıklarını belirterek "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Çankaya Köşkü'nde ziyaret ederek, Şahinbey'imizde gerçekleştirdiğimiz yatırım ve hizmetlerimizi anlattım. Zat-ı devletlerini tamamlanan projelerimizin açılışına davet ettim. Destekleri ve nazik kabulleri için gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Tablet dağıtımında örnek göstermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha öncede pandemi döneminde eğitim gören öğrencilere 50 bin tablet dağıtımını överek Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun başarılı çalışmalarını örnek göstermişti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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