Son dakika haberleri: Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırıya ilişkin 2 kişi tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberleri: Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırıya ilişkin 2 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri: Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırıya ilişkin 2 kişi tutuklandı
AA / Abidin Yel - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Şırnak'ta eski AK Parti Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi daha tutuklandı.

CİZRE, ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta eski AK Parti Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi daha tutuklandı.

Tahir Güven'in Cudi Mahallesi Mercan Sokak'ta 4 Aralık'ta otomobiline düzenlenen silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.M.D. ve S.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden E.K. ve HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın kardeşi olduğu öğrenilen A. Kaçmaz tutuklanmıştı.

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AA / Abidin Yel - Son Dakika Haberleri

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