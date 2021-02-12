Son dakika haberleri: Tacikistan Sağlık Bakanı, Kovid-19 salgınında sokağa çıkma yasağı uygulamayarak başarı sağladıklarını savundu
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Son dakika haberleri: Tacikistan Sağlık Bakanı, Kovid-19 salgınında sokağa çıkma yasağı uygulamayarak başarı sağladıklarını savundu

12.02.2021 21:35 | Son Güncelleme: 12.02.2021 21:38
Son dakika haberleri: Tacikistan Sağlık Bakanı, Kovid-19 salgınında sokağa çıkma yasağı uygulamayarak başarı sağladıklarını savundu

Son dakika haber... Tacikistan Sağlık Bakanı Cemaleddin Abdullazade, ülkede son bir aydır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası saptanmadığını belirterek, bunda en önemli etkenin sokağa çıkma yasağı uygulanmaması olduğunu savundu.

Tacikistan Sağlık Bakanı Cemaleddin Abdullazade, ülkede son bir aydır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası saptanmadığını belirterek, bunda en önemli etkenin sokağa çıkma yasağı uygulanmaması olduğunu savundu.

Abdullazade, düzenlediği basın toplantısında, "Ülkede Kovid-19 salgınına karşı mücadelenin başarılı olmasında en büyük etkenlerden biri sokağa çıkma yasağının uygulanmaması oldu. Bazı ülkelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğinde tüm insanlar uzun süre eve kapatıldı ve yasak kaldırıldığında hastalar dışarı çıkarak daha fazla insana hastalık bulaştırdı." ifadelerini kullandı.

Ülkede son bir aydır yeni vaka tespit edilmediğini kaydeden Abdullazade, halihazırda virüs tedavisi gören kimsenin de kalmadığını bildirdi.

Abdullazade, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 1,8 milyon kişiye bu ay ülkeye ulaşacak aşıların uygulanacağını, 5,8 milyon kişiye ise Rus aşısı Sputnik V'nin yapılacağını söyledi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgının ilk defa Nisan 2020'de görüldüğü Tacikistan'da en son 10 Ocak'ta 3 vaka saptanmış, bu tarihten itibaren yeni vaka kaydedilmemişti.

Salgının başından beri 13 bin 308 kişide virüsün tespit edildiği ülkede hastanelerde Kovid-19 tedavisi gören kalmadı. Şimdiye kadar 13 bin 218 kişinin iyileştiği ülkede 90 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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