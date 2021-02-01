Son dakika haberleri: Tacikistan'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan camiler yeniden ibadete açıldı

Tacikistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapatılan camilerde, 9 aylık aradan sonra yeniden toplu ibadete başlandı.

Tacikistan Koronavirüsle Mücadele Komisyonu kararıyla, ülkedeki Kovid-19 salgınıyla ilgili durumun kademeli olarak normalleşmesi dikkate alınarak salgın nedeniyle 18 Nisan 2020'de geçici olarak ibadete kapatılan camiler, kapılarını halka açtı.

Camiye ibadete gelenlerin mesafe, hijyen ve maske kurallarına uymaları gerekecek.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ilk vakanın Nisan 2020'de görüldüğü ülkede en son 10 Ocak'ta, 3 Kovid-19 vakası tespit edilmişti. Virüs saptananların iyileşerek taburcu edilmesiyle hastanelerde Kovid-19 tedavisi gören kalmadı.

Salgının başından beri virüsün 13 bin 308 kişide tespit edildiği Tacikistan'da, 13 bin 218 kişi iyileşti, 90 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov