Son dakika haberleri... Suudi Arabistanlı tutuklu alim Selman el-Avde'nin kardeşine 5 yıl hapis cezası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... Suudi Arabistanlı tutuklu alim Selman el-Avde'nin kardeşine 5 yıl hapis cezası

18.11.2020 01:43 | Son Güncelleme: 18.11.2020 01:46
Son dakika haberleri... Suudi Arabistanlı tutuklu alim Selman el-Avde'nin kardeşine 5 yıl hapis cezası

Son dakika haber: Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Ceza Mahkemesi, hapisteki din alimi Selman el-Avde'nin kardeşi Halid el-Avde'yi 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Ceza Mahkemesi, hapisteki din alimi Selman el-Avde'nin kardeşi Halid el-Avde'yi 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Selman el-Avde'nin oğlu Abdullah el-Avde Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Riyad Ceza Mahkemesi, amcamı, fitne çıkarmak ve güvenliği tehdit etmek suçlamasıyla 5 yıl hapis cezasına çarptırmış ve yurt dışına çıkış yasağı getirmiştir." ifadesini kullandı.

Abdullah, amcası hakkındaki bu kararın, babasıyla ilgili attığı tweetler nedeniyle başlatılan soruşturma ve 3,5 yıl süren tutukluluk halinin ardından alındığına işaret etti.

Suudi Arabistanlı insan hakları savunucuları ve aktivistlerin oluşturduğu düşünce mağdurlarının haklarını savunan "Düşünce Tutukluları" topluluğunun Twitter sayfasından yapılan açıklamada ise "Özgür düşüncenin Suud makamlarındaki karşılığı, fitne çıkarmak ve ülkenin güvenliğini tehdit etmektir. Bunu yapanlar hapis cezasına çarptırılır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Halid Avde hakkındaki hükmün kabul edilemez olduğu ve Suudi Arabistan makamlarının bu karardan dönmesi gerektiği belirtildi.

Suudi Arabistan'da 2017'de tutuklanan Avde'ye yaklaşık bir yıl sonra çıkarıldığı mahkemede, "terör örgütüne liderlik, Riyad'ın Katar'a uyguladığı ablukaya karşı çıkma, Müslüman Kardeşler Teşkilatı ile iş birliği, Katar kraliyet ailesiyle ilişki içinde olma, ulusal güvenliği tehdit, şiddeti kışkırtma" gibi 37 ayrı suçlama yöneltilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

İlgili Haberler

Öz kızına cinsel istismardan 30 yıl hapis cezası alan babaya FETÖ'den 2 yıl hapis
Öz kızına cinsel istismardan 30 yıl hapis cezası alan babaya FETÖ'den 2 yıl hapis
Son dakika: 35 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi yakalandı
Son dakika: 35 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi yakalandı
Son dakika haberleri: Kayseri Valisi Günaydın'a hakarete 2 yıla kadar hapis istemi
Son dakika haberleri: Kayseri Valisi Günaydın'a hakarete 2 yıla kadar hapis istemi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Güncel

Son Dakika Haberleri

Son dakika haberleri... Suudi Arabistanlı tutuklu alim Selman el-Avde'nin kardeşine 5 yıl hapis cezası - HaberlerRestoran, lokanta ve online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefon ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilecek - HaberlerSon dakika haber... İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni Kovid-19 tedbirleri uygulanması için valiliklere genelge gönderdi - HaberlerGenelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. - HaberlerAlışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri 20 Kasım Cuma saat 20.00'den geçerli olacak şekilde saat 10.00 ila 20.00 arasında... - HaberlerSon dakika haber... Kanada'da Kovid-19 vaka sayısı 300 bini aştı - HaberlerSon dakika... Koronavirüs temaslısı otobüsü şoförü, direksiyon başında yakalandı - HaberlerSon dakika! DHA YURT BÜLTENİ - 21 - HaberlerDokuz Eylül Üniversitesi'nde acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu - HaberlerFatih Altaylı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmekten kırıldı - HaberlerSon Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbirleri madde madde sıraladı! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması geri döndü - HaberlerDamadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı - Haber
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Lütfi Elvan Donald Trump Meral Akşener Vladimir Putin Devlet Bahçeli
Magazin Şener Şen Cem Yılmaz Özcan Deniz Öykü Karayel
Spor Samatta Arda Turan Cenk Tosun Caner Erkin Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kasım Bursa Medya Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Suudi Arabistanlı tutuklu alim Selman el-Avde'nin kardeşine 5 yıl hapis cezası - Riyad
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 01:48:00. #1.14#
title