Son dakika haberleri... Suudi Arabistanlı tutuklu alim Selman el-Avde'nin kardeşine 5 yıl hapis cezası

Son dakika haber: Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Ceza Mahkemesi, hapisteki din alimi Selman el-Avde'nin kardeşi Halid el-Avde'yi 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Ceza Mahkemesi, hapisteki din alimi Selman el-Avde'nin kardeşi Halid el-Avde'yi 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Selman el-Avde'nin oğlu Abdullah el-Avde Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Riyad Ceza Mahkemesi, amcamı, fitne çıkarmak ve güvenliği tehdit etmek suçlamasıyla 5 yıl hapis cezasına çarptırmış ve yurt dışına çıkış yasağı getirmiştir." ifadesini kullandı.

Abdullah, amcası hakkındaki bu kararın, babasıyla ilgili attığı tweetler nedeniyle başlatılan soruşturma ve 3,5 yıl süren tutukluluk halinin ardından alındığına işaret etti.

Suudi Arabistanlı insan hakları savunucuları ve aktivistlerin oluşturduğu düşünce mağdurlarının haklarını savunan "Düşünce Tutukluları" topluluğunun Twitter sayfasından yapılan açıklamada ise "Özgür düşüncenin Suud makamlarındaki karşılığı, fitne çıkarmak ve ülkenin güvenliğini tehdit etmektir. Bunu yapanlar hapis cezasına çarptırılır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Halid Avde hakkındaki hükmün kabul edilemez olduğu ve Suudi Arabistan makamlarının bu karardan dönmesi gerektiği belirtildi.

Suudi Arabistan'da 2017'de tutuklanan Avde'ye yaklaşık bir yıl sonra çıkarıldığı mahkemede, "terör örgütüne liderlik, Riyad'ın Katar'a uyguladığı ablukaya karşı çıkma, Müslüman Kardeşler Teşkilatı ile iş birliği, Katar kraliyet ailesiyle ilişki içinde olma, ulusal güvenliği tehdit, şiddeti kışkırtma" gibi 37 ayrı suçlama yöneltilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu