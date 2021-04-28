Son dakika haberleri: Suudi Arabistan, ülkedeki 8 Türk okulunu kapatma kararı aldı
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Son dakika haberleri: Suudi Arabistan, ülkedeki 8 Türk okulunu kapatma kararı aldı

Son dakika haberleri: Suudi Arabistan, ülkedeki 8 Türk okulunu kapatma kararı aldı
Anadolu Ajansı / Enes Canlı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Suudi Arabistan yönetiminin, başkent Riyad ve diğer vilayetlerde faaliyet gösteren Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı 8 Türk okulunu 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonunda kapatma kararı aldığı bildirildi.

Suudi Arabistan yönetiminin, başkent Riyad ve diğer vilayetlerde faaliyet gösteren Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı 8 Türk okulunu 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonunda kapatma kararı aldığı bildirildi.

AA'nın diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı, ülkenin kuzey batısında yer alan Tebuk, Riyad, Taif ve Cidde'deki Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara kapatma kararını yazılı olarak iletti.

Aynı şekilde, Dammam ve Abha şehirlerindeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların da Suudi Arabistan'ın yetkilerince ziyaret edilerek benzer kapatma kararlarının sözlü olarak tebliğ edildiği öğrenildi.

Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı'nın, yakın zamanda okullara gönderdiği kapatma kararında "eğitim yılı sonunda okullardaki faaliyetlerin sonlanacağı, öğrencilerin diledikleri okullara kayıt yaptırmaları hususunda kolaylık sağlanacağı, konuyla ilgili velilerinin bilgilendirilmesi gerektiği" aktarıldı.

Benzer biçimde, Mekke ve Medine'deki Türk okullarının da aynı uygulamaya tabi tutulduğu paylaşıldı.

Diplomatik kaynaklar, Suudi Arabistan'daki Türk okullarının kapatılması durumunda bu okullarda öğrenim gören 2256 öğrencinin yeterli düzeyde Arapça bilmemeleri nedeniyle Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eğitimlerine devam etmeleri durumunda mağduriyet yaşayacaklarını belirtiyor.

Suudi Arabistan'ın faaliyetlerini sonlandırdığı okulların isimleri Riyad Uluslararası Türk Okulu, Cidde Uluslararası Türk Okulu, Tebük Uluslararası Türk Okulu, Dammam Uluslararası Türk Okulu, Taif Uluslararası Türk Okulu, Abha Uluslararası Türk Okulu, Mekke Uluslararası Türk Okulu, Medine Uluslararası Türk Okulu şeklinde sıralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Canlı

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