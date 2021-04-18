Son dakika haberleri! Suudi Arabistan tüm uluslararası uçuşlara yeniden başlayacak
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Son dakika haberleri! Suudi Arabistan tüm uluslararası uçuşlara yeniden başlayacak

Son dakika haberleri! Suudi Arabistan tüm uluslararası uçuşlara yeniden başlayacak
Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında askıya aldığı tüm uluslararası uçuşların gelecek ay yeniden başlayacağını duyurdu.

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında askıya aldığı tüm uluslararası uçuşların gelecek ay yeniden başlayacağını duyurdu.

Suudi Arabistan Hava Yolları Müdür Yardımcısı Halid bin Abdulkadir Taş, ülkenin yarı resmi medya organlarından Ukaz gazetesinde yer alan açıklamasında, uluslararası uçuşlara ilişkin bilgi verdi.

Taş, bir yıldan fazla süredir tam ya da kısmi olarak askıya alınan tüm uluslararası uçuşların 17 Mayıs'tan itibaren yeniden başlayacağını aktardı.

Suudi Arabistan Hava Yolları'nın da sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından "Bavullarınızı hazırladınız mı?" ifadesi paylaşıldı.

Suudi Arabistan, Mart 2020'de Kovid-19 önlemleri kapsamında uluslararası uçuşları iptal etmiş, Eylül 2020'de 25 ülke ile karşılıklı uçuşların başladığı duyurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı

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