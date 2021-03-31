Son dakika haberleri: Suudi Arabistan, Pakistan ve ABD hava kuvvetleri arasında ortak askeri tatbikat başladı
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Son dakika haberleri: Suudi Arabistan, Pakistan ve ABD hava kuvvetleri arasında ortak askeri tatbikat başladı

Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Suudi Arabistan, Pakistan ve ABD hava kuvvetleri arasında ortak askeri tatbikat başladı

Son dakika haberleri... Suudi Arabistan, Pakistan ve ABD hava kuvvetleri arasındaki ortak askeri tatbikatın başladığı bildirildi.

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Suudi Arabistan, Pakistan ve ABD hava kuvvetleri arasındaki ortak askeri tatbikatın başladığı bildirildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, ortak hava tatbikatı, Pakistan'ın Sargodha bölgesindeki Mushaf Askeri Hava Üssü'nde düzenleniyor.

ABD, Suudi Arabistan ve Pakistan hava kuvvetlerinin katıldığı tatbikatta ülkelerin planlama, hava operasyonları düzenleme ve destek alanlarındaki deneyimlerinin karşılıklı olarak paylaşılması hedefleniyor.

Ortak hava tatbikatının 9 Nisan'a kadar devam edeceği kaydedildi.

Tatbikatın ayrıntılarına ilişkin detaylı bilgiye yer verilmedi.

Suudi Arabistan ile ABD, yaklaşık bir ay içinde 3. askeri tatbikata birlikte katılıyor.

Suudi Arabistan başta olmak üzere ABD ve Körfez ülkeleri, İran'ı Körfez'deki petrol gemilerine ve deniz taşımacılığına saldırılar düzenlemekle suçlarken, bu iddiaları kabul etmeyen Tahran yönetimi ise Körfez ülkelerine saldırmazlık anlaşması imzalamayı öneriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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