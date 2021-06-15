Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı: " Bütün uyruklar eşit, Uyruğa göre öncelik verilmeyecek"
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Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı: " Bütün uyruklar eşit, Uyruğa göre öncelik verilmeyecek"

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı: ' Bütün uyruklar eşit, Uyruğa göre öncelik verilmeyecek'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hac için yapılacak başvuru kayıtlarında bütün uyrukların eşit olduğunu ve uyruğa göre öncelik verilmeyeceğini duyuruldu.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hac için yapılacak başvuru kayıtlarında bütün uyrukların eşit olduğunu ve uyruğa göre öncelik verilmeyeceğini duyuruldu.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı uyguladığı tedbirlere kapsamında, bu yıl Hac izninin Covid-19 salgını nedeniyle ülkede yaşayan yalnızca 60 bin kişiye vereceğini açıklamıştı. Alınan karlar kapsamında, hem Suudi Arabistan vatandaşları hem de Suudi Arabistan'da ikamet eden yabancılar Hac ibadetini gerçekleştirmek için başvuru yapabilecekler. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakan Yardımcısı Abdulfattah Mashat'ın yaptığı açıklamada, "Hac ibadetini yerine getirmek isteyenlerin başvuruları değerlendirilirken uyruklara önem verilmeyecek. Tüm ülke vatandaşları kayıt sitesi üzerinde başvuru yapabilir " ifadelerini kullandı.

Bu yılki Hac şartları, 18-65 yaş aralığında ve aşı yaptırmış olması, son 5 senede Hac ibadeti gerçekleştirmemiş olması olarak açıklanırken, kadın hacı adayları yanlarında erkek vasisi (mahrem) olmadan, Hac ibadetlerini gerçekleştirebilecek. Bakanlık Hac adayların internet üzerine kayıt yapmaları için 2 tarih aralığı yayınlandı. İlk kayıt dönemi 13-23 Haziran tarihleri arasında, 25 Haziran'da ikinci kayıt aşaması başlayacak.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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