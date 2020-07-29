Son dakika haberleri: Suudi Arabistan'daki harcama kesintileri "sağlık hizmetlerini ve yoksul kesimi" vurdu
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Son dakika haberleri: Suudi Arabistan'daki harcama kesintileri "sağlık hizmetlerini ve yoksul kesimi" vurdu

Gelen son dakika haberine göre Suudi Arabistan'da harcamalardaki kesintiler özellikle yoksul kesim ve sağlık sektörünü olumsuz etkiledi.

Son dakika haberleri: Suudi Arabistan'daki harcama kesintileri
29.07.2020 19:23 | Son Güncelleme: 29.07.2020 21:35

Suudi Arabistan'da harcamalardaki kesintiler özellikle yoksul kesim ve sağlık sektörünü olumsuz etkiledi.

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı, 2020 yılının ilk yarısına ilişkin bütçe verilerini paylaştı.

Verilere göre, sağlık sektörü ve sosyal kalkınma harcamalarında bu yılın ilk yarısında 2019'a göre yüzde 22 gerileme görüldü. Geçen yıl 98,2 milyar riyal (26,2 milyar dolar) olan harcamalar 76,38 milyar riyale (20,36 milyar dolar) düştü.

Bakanlığın verilerine göre, ihtiyaç sahibi ailelere ödenen yardımlar 2019'a göre yüzde 39 azalarak 45,44 milyar riyalden 27,6 milyar riyale gerilerken, devletin üretimi desteklemek için şirketlere sunduğu yardımlar da yine yüzde 24 gerileyerek 17,5 milyar riyalden 13,3 milyar riyale düştü.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın "2030 Vizyonu" olarak bilinen devlet projelerine yönelik harcamalar da 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 43 azalarak 43,6 milyar riyalden 24,8 milyar riyale geriledi.

Bunlara karşılık finansal harcamalarda 2019'a göre yaklaşık yüzde 18 artış gerçekleşti ve geçen yılın aynı döneminde 9,7 milyar riyal olan finansal harcamalar bu yılın ilk yarısında 11,4 milyar riyale yükseldi.

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, ülke bütçesinin, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkisiyle ana gelir kaynağı olan petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün gölgesinde ilk yarı yılda 38,2 milyar dolar (143,3 milyar riyal) açık verdiği belirtilmişti.

Açıklamaya göre, yılın ilk yarısında bütçe geliri geçen yıla kıyasla yüzde 36'lık düşüş kaydederek 86,9 milyar dolara geriledi.

Koronavirüs salgınıyla gelen yeni bütçe açığı

Bütçesinin yüzde 70'i petrole dayanan Suudi Arabistan, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olmasının yanı sıra üretimde de üçüncü sırada yer alıyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle ham petrol ihtiyacında yaşanan gerileme dolayısıyla yılbaşından bu yana dünya ham petrol fiyatlarında yüzde 60 düşüş yaşandı.

Suudi Arabistan'da önceki beklentilere göre yüzde 6,4 olan bütçe açığı, koronavirüs salgını sonrasında yerini yüzde 7 ila 9'luk bir yükseliş beklentisine bıraktı.

Suudi Arabistan'ın 2020 bütçesine ilişkin yapılan açıklamada, bu yılki gelirlerin 222 milyar dolar, harcamaların ise 272 milyar dolar olacağı buna göre 50 milyar dolar açık beklendiği belirtilmişti.

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Kaynak: AA

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