Son dakika haberleri... Suudi Arabistan'da son 24 saatte 30 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 artarak 4 bin 599'a yükseldi.

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 artarak 4 bin 599'a yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19'dan 30 kişi yaşamını yitirdi ve 498 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 599'a, vaka sayısı ise 331 bin 857'ye çıktı.

Ülkede sağlığına kavuşan hasta sayısı da 1007 artarak 314 bin 793'e ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci