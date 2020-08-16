Son dakika haberleri: Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 39 kişi öldü
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Son dakika haberleri: Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 39 kişi öldü

Gelen son dakika haberine göre Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 39 artarak 3 bin 408'e yükseldi.

Son dakika haberleri: Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 39 kişi öldü
16.08.2020 18:35 | Son Güncelleme: 16.08.2020 18:38

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 39 artarak 3 bin 408'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19'dan 39 kişi yaşamını yitirdi ve 1227 yeni vaka tespit edildi.

Böylece ülkede virüs kaynaklı can kaybı 3 bin 408'e, vaka sayısı da 298 bin 542'ye çıktı.

Ülke genelinde 2 bin 466 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısı da 266 bin 953'e ulaştı.

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Kaynak: AA

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