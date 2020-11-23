Suudi Arabistan'da Aramco tesislerine füzeli saldırı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Suudi Arabistan'da Aramco tesislerine füzeli saldırı

23.11.2020 22:26 | Son Güncelleme: 23.11.2020 22:40

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco şirketine ait akaryakıt tankına yapılan füzeli saldırı sonucu yangın çıktı.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco şirketine ait akaryakıt tankına yapılan füzeli saldırı sonucu yangın çıktı.

Cidde kentinde Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'ya ait petrol ürünleri dağıtım istasyonundaki akaryakıt tankına füzeli saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu akaryakıt tankında yangın çıktı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığından bir yetkili yaptığı açıklamada, Cidde kentinin kuzeyindeki petrol ürünleri dağıtım istasyonundaki akaryakıt tankında füze ile yapılan terör saldırısı sonucu yangın çıktığını belirtti. Yetkili, "İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Bu saldırı sonucu herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadı ve Aramco'nun müşterilerine yakıt tedariki etkilenmedi" dedi.

Saldırıyı kimin yaptığı konusunda net bilgi verilmezken, olay terör saldırısı olarak nitelendirildi.

Öte yandan bu sabah erken saatlerde İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri yaptığı açıklamada, Kızıldeniz kıyısındaki Cidde kentinde Aramco tarafından işletilen bir dağıtım istasyonunu hedef aldıklarını duyurmuştu. Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren yabancı şirketler ve sivilleri dikkatli olmaları hususunda uyaran Seri, saldırıların devam edeceğini vurgulamıştı. - CİDDE

Suudi Arabistan'da Aramco tesislerine füzeli saldırı
Suudi Arabistan'da Aramco tesislerine füzeli saldırı
Suudi Arabistan'da Aramco tesislerine füzeli saldırı
Suudi Arabistan'da Aramco tesislerine füzeli saldırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Irak ile Suudi Arabistan arasındaki sınır kapısı 29 yıl aradan sonra açılıyor
Irak ile Suudi Arabistan arasındaki sınır kapısı 29 yıl aradan sonra açılıyor
Suudi Arabistan'daki G20 Liderler Zirvesi sona erdi
Suudi Arabistan'daki G20 Liderler Zirvesi sona erdi
Husiler, Aramco'nun Cidde kentindeki bir dağıtım istasyonuna saldırdı
Husiler, Aramco'nun Cidde kentindeki bir dağıtım istasyonuna saldırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Engin Altay Ersin Tatar Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Teoman Demet Akbağ İbrahim Tatlıses Mustafa Topaloğlu
Spor Erol Bulut Deniz Türüç Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu Sebastian Vettel
Tüm Haberler Türk Kaza Kasım Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Suudi Arabistan'da Aramco tesislerine füzeli saldırı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.11.2020 22:40:31. #1.14#
title