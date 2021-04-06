Son dakika haberleri... Suşehri'ne jandarma komando birliği kuruluyor
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Son dakika haberleri... Suşehri'ne jandarma komando birliği kuruluyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Suşehri'ne jandarma komando birliği kuruluyor

Bir son dakika haberine göre Sivas'ın Suşehri ilçesine jandarma komando birliği kuruluyor.

Sivas'ın Suşehri ilçesine jandarma komando birliği kuruluyor.

İçanadolu ve Karadeniz bölgelerini birbirine bağlayan Sivas'ın Suşehri ilçesine 125 personel kapasiteli jandarma komando birliği kurulacak. Komandalar, 9 Nisan itibarıyla ilçede görev yapmaya başlayacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan AK Parti Suşehri ilçe başkanı Mustafa Uğurlu, " Uzun zamandır kurulması beklenen jandarma komando birliği Cuma günüden itibaren Suşehri'nde görev yapmaya başlayacaktır.

Girişim ve uğraşlarımız sonucunda ilçemize kazandırılan jandarma komando birliği, Karşıyaka mahallesinde göreve başlayacak. Daha önce Karşıyaka ilkokulunun jandarma komando birliğine tahsis gerçekleşmiş olup 9 Nisan cuma gününden itibarıyla birliğin ilçemizde görev yapmaya başlayacak.

İlçeye kurulacak olan yeni jandarma komando birliği, 125 personel kapasiteli ve tamamen rütbeli personelden oluşacak. İlçemize hayırlı olsun" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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