Son dakika haberleri! Suşehri'nde uyuşturucu operasyonu
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Son dakika haberleri! Suşehri'nde uyuşturucu operasyonu

06.03.2021 16:33 | Son Güncelleme: 06.03.2021 16:36
Son dakika haberleri! Suşehri'nde uyuşturucu operasyonu

Son dakika habere göre Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir otomobilde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir otomobilde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.Y'nin ilçeye uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine, D-100 kara yolu üzerinde S.Y'nin içerisinde olduğu takside arama yaptı.

Aramada S.Y'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu ile 3 bin 675 dolar bulundu.

Gözaltına alının şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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