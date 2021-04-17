Son dakika haberleri | Suşehri'nde Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 7 kişiye 6 bin 31 lira ceza kesildi
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Son dakika haberleri | Suşehri'nde Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 7 kişiye 6 bin 31 lira ceza kesildi

Son dakika haberleri | Suşehri'nde Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 7 kişiye 6 bin 31 lira ceza kesildi
Anadolu Ajansı / Faruk Kara - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Sivas'ın Suşehri ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 7 kişiye 6 bin 31 lira ceza uygulandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 7 kişiye 6 bin 31 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ilçe genelinde genel asayiş denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ekipler tarafından yapılan denetimlerde, Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye 427'şer lira, bir iş yeri sahibine de 3 bin 469 TL para cezası kesildi.

Kaymakam Hidayet Sarı, yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasında polisin şehir içinde gün boyu denetimlerine aralıksız devam ettiğini ifade etti.

Sarı, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda kısıtlamadan muaf olan işletmelerin tümünü, cadde ve sokakları virüse sıfır taviz anlayışıyla denetleyen ekiplerimiz, esnaf ve vatandaşlarımızı maske, mesafe ve hijyen kurallarına azami şekilde riayet etmeleri konusunda uyararak, kısıtlamada kuralların ihlali durumunda cezai işlem uygulanacağını bildirmişlerdir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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