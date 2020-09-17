Son dakika haberleri... Suşehri'nde "Kovid-19 tedbirleri" denetlendi
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Son dakika haberleri... Suşehri'nde "Kovid-19 tedbirleri" denetlendi

Son dakika gelişmesine göre Sivas'ın Suşehri ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Son dakika haberleri... Suşehri'nde
17.09.2020 17:49 | Son Güncelleme: 17.09.2020 17:53

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Erkin Kürk, Jandarma Komutanı Teğmen Rasim Sayın ve Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Betül Çubuk'un katılımıyla gerçekleştirilen denetimde ilçe halk pazarı denetlendi.

Kaymakam Sarı, yapılan denetimlerin bir uyarı şeklinde olduğunu söyleyerek, önlemler ve tedbirlerin alınmaması durumunda halk pazarının Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatılmasının söz konusu olabileceğini belirtti.

Yapılan denetimlerin halkın sağlığı için olduğunu aktaran Sarı, kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensip olan temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmasının salgınla mücadelede önemli bir etken olduğuna değinerek, vatandaşların da kurallara uyması gerektiğini ifade etti.

Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ise zor bir süreçten geçildiğini aktararak, "Ülkemizde halen devam eden koronavirüs salgını kapsamında, salgınla mücadelede duyarlı olan esnafımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - Faruk Kara
Faruk Kara
AA Editörü
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