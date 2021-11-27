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Son dakika haberleri: Sürücü belgesi sınavında 'joker' operasyonu: 6 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Sürücü belgesi sınavında 'joker' operasyonu: 6 gözaltı

Bir son dakika haberine göre Mardin Midyat ilçesinde, sürücü belgesi sınavında başkasının yerine sınava giren 6 kişi gözaltına alındı.

MARDİN (İHA) - Mardin Midyat ilçesinde, sürücü belgesi sınavında başkasının yerine sınava giren 6 kişi gözaltına alındı.

Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla mücadele ekipleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan SRC sürücü belgesi sınavında adayların yerine giren, sahte evrak ve kimlik belgesi düzenleyerek halk dilinde 'joker' olarak adlandırılan 6 kişi tespit etti. Yapılan sorgularında üzerlerinde sahte kimlik ve sahte sınav giriş belgesi tespit edilen zanlılar gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - MARDİN

Son dakika haberleri: Sürücü belgesi sınavında 'joker' operasyonu: 6 gözaltı

Son dakika haberleri: Sürücü belgesi sınavında 'joker' operasyonu: 6 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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