Son dakika haberleri... Sürmene'de sel ve heyelan; mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı (3)
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Son dakika haberleri... Sürmene'de sel ve heyelan; mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı (3)

Son dakika haberi... SELDEN MAHSUR KALAN KADIN: KORKTUM, AĞLADIMTrabzon'un Sürmene ilçesinde etkili sağanak sel ve heyelanlara neden olurken, bazı evlerin giriş katlarını da su bastı.

Son dakika haberleri... Sürmene'de sel ve heyelan; mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı (3)
12.08.2020 18:42 | Son Güncelleme: 12.08.2020 19:31

SELDEN MAHSUR KALAN KADIN: KORKTUM, AĞLADIM

Trabzon'un Sürmene ilçesinde etkili sağanak sel ve heyelanlara neden olurken, bazı evlerin giriş katlarını da su bastı. Selde etkilenen Ormanseven Mahallesi'ndeki vatandaşlar, evlerini basan suyu tahliye etmeye çalıştı. Selde mahsur kaldığı evden komşuları tarafından kurtarılan Fatma Topçu da, o anları anlatarak, "Her zaman böyle oluyor, çok yakında 3 kez daha bu durumu yaşadık. Sel aniden geldi. Su gelince kendimi evin üst katına attım.  Mahsur kaldım, korktum ağladım. Sel beni alıp götürecek sandım. Ağladım, kimse de yoktu. Sonra komşular geldi beni aldılar" dedi.

'SEL ANİDEN BASTIRDI'Evde sel sularını temizleyen Arif Topçu ise, "Sel aniden bastırdı, yoldaydım. Seli fark edince eve koştum. Bu bölgede ne yazık ki 3'üncü selimiz. Komşularımız kestikleri ağaç dalları ve atıkları bu ırmağa atıyorlar, sonuç ise kaçınılmaz. Bu atıklar atılmasa bunlar olmayacak. Üzülerek söylüyorum bunların çoğu benim akrabalarım. Biraz da tedbirli olmayız" diye konuştu.  Bu arada sağanağın etkili olduğu Baştımar Mahallesi'nde sel nedeniyle mahsur kalan 3 kişi de, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yağışın etkisini azalttığı ilçede, belediye ve karayolları ekiplerinin, iş makineleri eşliğinde heyelan nedeniyle kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için başlattığı çalışmalar ise sürüyor.


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Kaynak: DHA

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