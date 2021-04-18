Son dakika haberleri! Suriyeli kanaat önderi Prof. Mustafa Müslim'in cenazesi Gaziantep'te toprağa verilecek
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Son dakika haberleri! Suriyeli kanaat önderi Prof. Mustafa Müslim'in cenazesi Gaziantep'te toprağa verilecek

Son dakika haberleri! Suriyeli kanaat önderi Prof. Mustafa Müslim'in cenazesi Gaziantep'te toprağa verilecek
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Suriyeli kanaat önderi Prof. Mustafa Müslim (81), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Suriyeli kanaat önderi Prof. Mustafa Müslim (81), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak 2014'te Türkiye'ye sığınan Prof. Mustafa Müslim'in sağlık durumu, bir süredir Kovid-19 tedavisi gördüğü Gaziantep Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesinde ağırlaştı. Yoğun bakım servisine alınan Müslim, bu sabah hayatını kaybetti.

Müslim'in cenazesinin ilk etapta Suriye'de toprağa verilmesinin planlandığı ancak aile fertlerinin kararıyla Gaziantep'te defnedilmesinin uygun bulunduğu öğrenildi.

Asri Mezarlık Morgu'na kaldırılan Müslim'in cenazesi, pazartesi toprağa verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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