Son dakika haberleri: Suriye'ye terör örgütü PKK'dan bombalı saldırı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika habere göre Suriye'nin Halep kentinde terör örgütü PKK militanları tarafından düzenlenen bombalı saldırı sonucu 2'si çocuk 3 sivil yaralandı.
Suriye'nin Halep kentinde terör örgütü PKK militanları tarafından düzenlenen bombalı saldırı sonucu 2'si çocuk 3 sivil yaralandı.
Suriye'nin Halep şehrine bağlı Cerablus kentinde terör örgütü PKK militanları tarafından bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybının bulunmadığı ancak 2'si çocuk 3 sivilin yaralandığı bildirildi. Yetkililer saldırıda yaralananların Cerablus kentindeki bir hastaneye sevk edildiğini açıkladı.
(Abu Mucahit El Halebi/İHA)
İhlas Haber Ajansı - Güncel