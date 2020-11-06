Son dakika haberleri: Suriye'ye kaçak ürün götürmeye çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Kilis'te, Çobanbey Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye kaçak ürün götürdüğü belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis'te, Çobanbey Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye kaçak ürün götürdüğü belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ve gümrük personeli, Suriye'ye çemen tohumu ile kimyon götüren bir aracın kontrolünü yaptı.

Ekipler, araçta yaptığı aramada, kimyon diye beyan edilen eşyanın bitkisel döküntü, artıl ve yan ürünler olduğunu tespit etti.

Söz konusu eşyalara el koyan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz