Suriye'de sivillere yönelik bombalı saldırı: 7 ölü, 20 yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde bomba yüklü kamyonla saldırı düzenlendi. Bölgede yapılan ilk belirlemelere göre aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 7 kişi öldü, 22 kişi de yaralandı.