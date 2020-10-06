Suriye'de sivillere yönelik bombalı saldırı: 7 ölü, 20 yaralı
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Suriye'de sivillere yönelik bombalı saldırı: 7 ölü, 20 yaralı

06.10.2020 14:11 | Son Güncelleme: 06.10.2020 14:37

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde bomba yüklü kamyonla saldırı düzenlendi. Bölgede yapılan ilk belirlemelere göre aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 7 kişi öldü, 22 kişi de yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde bomba yüklü kamyonla sivil halka yönelik saldırı düzenlendi. Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 7 kişi öldü, 22 kişi de yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları Bab'daki hastanelere nakletti.

Suriye'de sivillere yönelik bombalı saldırı: 7 ölü, 20 yaralı

ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTABİLİR

Bölgeye intikal eden Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri enkaz altında kalan sivillere ulaşmaya çalışıyor. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe duyuluyor. Patlamanın ardından, çevrede geniş çaplı maddi zarar oluştu.

Öte yandan, Bab ilçe merkezinde önceki gün yerel güvenlik güçlerinin bulunduğu kontrol noktasında gerçekleşen patlamada da 2 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı. Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Suriye'de sivillere yönelik bombalı saldırı: 7 ölü, 20 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan

Haber Yorumları (1)
BÜLENT DUMAN: allahım sen bildiğin gibi yap inşallah
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