Son dakika haberleri! Suriye'nin kuzeyindeki Azez ve Bab ilçelerinde terör saldırıları: 10 ölü, 24 yaralı
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Son dakika haberleri! Suriye'nin kuzeyindeki Azez ve Bab ilçelerinde terör saldırıları: 10 ölü, 24 yaralı

31.01.2021 16:39 | Son Güncelleme: 31.01.2021 16:42
Son dakika haberleri! Suriye'nin kuzeyindeki Azez ve Bab ilçelerinde terör saldırıları: 10 ölü, 24 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Suriye'nin kuzeyindeki Bab ve Azez ilçelerinde düzenlenen terör saldırılarında 10 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ve Azez ilçelerinde düzenlenen terör saldırılarında 10 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Kilis ilinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez'in ilçe merkezinde, Suriye Geçici Hükümet Binası ve Azez Kültür Merkezi'nin yanında araca yerleştirilmiş bomba infilak ettirildi.

Saldırıda 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Azez'deki patlamadan kısa süre sonra, Bab ilçesinin 5 kilometre doğusunda yer alan Zerzur bölgesindeki araç kontrol noktasında da patlama meydana geldi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan

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