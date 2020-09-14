Son dakika haberleri... Suriye'nin kuzeyinde seyir halindeki Türk Kızılay aracına düzenlenen silahlı saldırıda bir Kızılay...
Son dakika habere göre Suriye'nin kuzeyinde seyir halindeki Türk Kızılay aracına düzenlenen silahlı saldırıda bir Kızılay personeli şehit oldu, bir personel yaralandı.
14.09.2020 11:43 | Son Güncelleme: 14.09.2020 11:46
Suriye'nin kuzeyinde seyir halindeki Türk Kızılay aracına düzenlenen silahlı saldırıda bir Kızılay personeli şehit oldu, bir personel yaralandı.
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Kaynak: AA