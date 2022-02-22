Son dakika haberleri! Suriye'nin Azez ilçesinde bombalı terör saldırısında bir kişi öldü - Haberler
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Son dakika haberleri! Suriye'nin Azez ilçesinde bombalı terör saldırısında bir kişi öldü

AA, Ömer Koparan - Güncel
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Son dakika haberleri! Suriye'nin Azez ilçesinde bombalı terör saldırısında bir kişi öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Kilis'in karşısında muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçe merkezinde araca yerleştirilen bomba infilak etti.

Terör saldırısında bir kişi öldü.

Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılan bölgeleri havan topçu ve bombalı eylemleriyle hedef alıyor.

AA / Ömer Koparan - Güncel

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