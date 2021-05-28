Son dakika haberleri! Suriye Halk Meclisi Başkanı: "Esad oyların yüzde 95.1'ini alarak seçimi kazandı"

Gelen son dakika haberine göre Suriye Halk Meclisi Başkanı Hammude Sabah, Devlet Başkanlığını seçimini yüzde 95.1 oy oranı ile Beşar Esad'ın kazandığını duyurdu.

Suriye Halk Meclisi Başkanı Hammude Sabah, Devlet Başkanlığını seçimini yüzde 95.1 oy oranı ile Beşar Esad'ın kazandığını duyurdu.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin kontrolündeki bölgelerde düzenlenen "demokratik" seçimin sonuçları açıklandı. Suriye Halk Meclisi Başkanı Hammude Sabah yaptığı açıklamada Esad, 67 yaşındaki Suriyeli Avukat Mahmud Merhi, 2012-2016 arasında eski milletvekili olarak görev yapan Abdullah Salloumun'un yarıştığı devlet başkanlığı seçimini yüzde 95.1 oy oranı ile Esad'ın kazandığını duyurdu. Toplam 18 milyon seçmenden yaklaşık 14 milyonunun oy kullandığını ifade eden Sabah, seçime katılım oranını yüzde 78.64 olarak açıkladı. Sabah, "Beşar Esad yüzde 95.1 ile oyların büyük çoğunluğunu aldığı için Suriye devlet başkanlığını kazandığını duyurmaktan mutluluk ve onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından başkent Şam'da sokaklara dökülen halk, Suriye bayrakları ve Esad posterleriyle kentin en işlek ve en kalabalık meydanı olan Emevi Meydanı'nda bir araya geldi.

Beşar Esad, 17 Temmuz 2000'de babası Hafız Esad'ın yerini aldı. 2012'de kabul edilen mevcut Suriye anayasasına göre Suriye devlet başkanı iki kez göreve aday olma hakkına sahipken, Esad'ın görevdeki son dönemi olduğu belirtiliyor.

Suriye'de "demokratik" seçim

Başkent Şam, Lazkiye ve Duma kentinde halk oy kullanırken, söz konusu seçim İdlib, Azez dahil olmak üzere farklı bölgelerde protesto edilmişti. Yalnızca 3 adayın bulunduğu "göstermelik" seçimde kaydedilen görüntüler seçimin ne denli "demokratik" olduğunu gözler önüne sermişti. Şam'da bulunan bir oy verme merkezinde bir sivil tarafından çekilen görüntüde, oy kullanmaya giden halka hazır oy kağıtları verildiği kameraya yansımıştı. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı