Son dakika haberleri: Suriye Geçici Hükumeti Başbakanı Mustafa, Vali Soytürk ile bir araya geldi
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Son dakika haberleri: Suriye Geçici Hükumeti Başbakanı Mustafa, Vali Soytürk ile bir araya geldi

Gelen son dakika haberine göre Kilis Valisi Recep Soytürk, Suriye Geçici Hükumeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa ile bir araya geldi.

Son dakika haberleri: Suriye Geçici Hükumeti Başbakanı Mustafa, Vali Soytürk ile bir araya geldi
10.06.2020 13:49 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:19

Kilis Valisi Recep Soytürk, Suriye Geçici Hükumeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa ile bir araya geldi.

Suriye Geçici Hükumeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa, Kilis Valisi Recep Soytürk ile bir araya geldi. Ziyarette valiliğin sorumluluk alanında yapılan çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulundu. Suriye Geçici Hükumeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa, ziyaret ile ilgili "Kilis Valiliğinin Kilis ve Suriye'nin kuzeyinde yaşayan Suriyelilere sunduğu yardımları ele aldık ve Suriye Geçici Hükumeti olarak, ilgili tüm Türk makamlarıyla birlikte işbirliği içinde hareket etmeye devam edeceğimizi yineledik" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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