Son dakika haberleri... Suriye'den bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye gelen 2 terörist, MİT ve jandarma ortak... Gelen son dakika haberine göre Suriye'den bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye gelen 2 terörist, MİT ve jandarma ortak operasyonuyla Mardin'de yakalandı.

MARDİN -Suriye'den bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye gelen 2 terörist, MİT ve jandarma ortak operasyonuyla Mardin'de yakalandı Kaynak: DHA