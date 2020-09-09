Son dakika haberleri... Suriye'den bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye gelen 2 terörist, MİT ve jandarma ortak...
Gelen son dakika haberine göre Suriye'den bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye gelen 2 terörist, MİT ve jandarma ortak operasyonuyla Mardin'de yakalandı.
09.09.2020 10:32 | Son Güncelleme: 09.09.2020 10:38
MARDİN -Suriye'den bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye gelen 2 terörist, MİT ve jandarma ortak operasyonuyla Mardin'de yakalandı
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Kaynak: DHA