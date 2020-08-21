HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika haberleri... Suriye'deki karışıklıktan kaçıp Türkiye'ye sığındı, şimdi oyun geliştirip dünyaya pazarlıyor

Son dakika ekonomi haberi: Suriye'deki karışıklıktan kaçıp Türkiye'ye sığındı, şimdi oyun geliştirip dünyaya pazarlıyor Oyun geliştiricisi Suriyeli girişimci Türkiye'den dünyaya açılıyor Suriye'deki iç savaş nedeniyle 2011 yılında Türkiye'ye sığınan Suriyeli yazılımcı Mohammed Dayoub, mobil oyun geliştirerek...

21.08.2020 11:35 | Son Güncelleme: 21.08.2020 11:41

Suriye'deki karışıklıktan kaçıp Türkiye'ye sığındı, şimdi oyun geliştirip dünyaya pazarlıyor

Oyun geliştiricisi Suriyeli girişimci Türkiye'den dünyaya açılıyor

İSTANBUL - Suriye'deki iç savaş nedeniyle 2011 yılında Türkiye'ye sığınan Suriyeli yazılımcı Mohammed Dayoub, mobil oyun geliştirerek dünyaya pazarlıyor. Yazılımcı Dayoub'un geliştirdiği 'Traffic Tour' ve 'Motobike' adlı oyunlar 50 milyon indirme rakamına ulaştı.

2011 yılında Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen yazılımcı Mohammed Dayoub, bilgi birikimini Türkiye'de kullanıyor. Dayoub, kurduğu yazılım şirketiyle mobil oyun geliştirip yurt dışına pazarlıyor. 2016 yılında şirket kuran Dayoub'un geliştirdiği 'Traffic Tour' ve 'Motobike' adlı oyunlar 50 milyon kişi tarafından yüklendi.

"Cebimde 5 kuruş param yoktu"

Suriye'deki imkansızlıklardan dolayı Türkiye'de hedeflerine koşan Mohammed Dayoub buradaki girişimiyle ilgili, "Suriye'de başlayan savaş ve halka uygulanan baskılar nedeniyle 2011 yılında Türkiye'ye geldim. Türkiye'ye 2011 yılında geldiğimde cebimde 5 kuruş param yoktu. Oyun geliştirme işine merakım eskiden beri vardı. Araba sürme oyunları geliştirmeye başladık. Suriye'de bir girişim yapma imkanı yoktu. Türkiye'ye geldiğimde buradaki imkanların çok iyi olduğunu gördüm. Büyük şirketlerle irtibata geçme imkanı yakaladım" dedi.

"Türkiye'yi dünyaya açılan kapı olarak görüyoruz"

İstanbul'da kurdukları şirketin yatırımcıların ilgisini çektiğini de belirten Dayoub, "İstanbul'da kurduğumuz şirkette oyun geliştirmeye başladık. Geliştirdiğimiz oyunlar yatırımcıların da ilgisini çekiyor. Yurt dışından yatırımcılar ile irtibat halindeyiz. Türkiye'yi dünyaya açılan kapı olarak görüyoruz. Türkiye'de şirketi kurduğumuzda 15 kişi çalışıyordu, sağladığımız istihdam sayısını sürekli arttırıyoruz. Geliştirdiğimiz oyun ile şirketimiz yaklaşık 6 milyon lira gelir sağladı. Türk ve Ürdünlü şirketlerden yatırım talebi geldi. Şuan yeni projelerimiz var 50 milyon olan indirilme sayımızı 250 milyona çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

İşlerini büyütmek için çalıştıklarını ama bazı zorluklarla karşılaştıklarını da dile getiren Dayoub, "Türkiye'de işlerimizi daha da büyütmek istiyoruz fakat bazı sorunlar yaşıyoruz. İl dışına çıkmada problemler yaşıyoruz. Ülke dışında fuarlara katılmamız gerekiyor, ülke dışına da çıkabilme de sorunlar yaşıyoruz. Türkiye'den Suriyeli girişimcilere, iş insanlarına bazı sorun yaşanılan konularda yardımcı olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Suriyeli girişimciye yatırım alması gibi konularda sivil toplum kuruluşu Building Markets destek oldu. Küçük ve orta ölçekli şirketlere destek olan Building Markets temsilcisi Mohannad Altay da yaptığı açıklamada "Herhangi bir ticaret güdümü olmayan 2004'te kurulan bir şirkettir. Savaşlardan veya doğal afetlerden zarar gören ülkelerle çalışıyoruz. Orta ölçekli ya da az gelirli şirketlerle çalışıyoruz. Bu şirketleri yatırımcılarla buluşturmaya çalışıyoruz" sözlerini ifade etti.

(MRT-ACÖ-E)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri... Suriye'deki karışıklıktan kaçıp Türkiye'ye sığındı, şimdi oyun geliştirip dünyaya pazarlıyor

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım Güncel
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi Cinsellik
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi dolar ve altında sert düşüş yaşanıyor Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi dolar ve altında sert düşüş yaşanıyor
Otomobilin seyir halindeki tıra çarptığı kazada 2 kişi feci şekilde can verdi 3. Sayfa
Otomobilin seyir halindeki tıra çarptığı kazada 2 kişi feci şekilde can verdi
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı Cinsellik
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu 3. Sayfa
Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu
Cihangir'de 3 temel trafik kuralını ihlal eden motosikletlinin yayayı metrelerce sürüklediği anlar kameraya yansıdı
Cihangir'de 3 temel trafik kuralını ihlal eden motosikletlinin yayayı metrelerce sürüklediği anlar kameraya yansıdı
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Türkiye saat 15'e kilitlenmişken İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan heyecanlandıran Erdoğan paylaşımları geldi
Türkiye saat 15'e kilitlenmişken İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan heyecanlandıran Erdoğan paylaşımları geldi
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Kalabalığın üzerine aracını süren sürücünün akılalmaz savunması: Alkollüydüm, hatırlamıyorum
Kalabalığın üzerine aracını süren sürücünün akılalmaz savunması: Alkollüydüm, hatırlamıyorum
Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış
Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış
Gaziantepli kebapçı, fıstıkla eti buluşturup yeni bir kebap geliştirdi
Gaziantepli kebapçı, fıstıkla eti buluşturup yeni bir kebap geliştirdi
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Su seviyesinin hızla azaldığı Meyil Obruk Gölü, pembeye büründü
Su seviyesinin hızla azaldığı Meyil Obruk Gölü, pembeye büründü
Kadın doktorun hayatını cehenneme çevirmişti! 7 yıldır süren tehdit ve şantajın cezası kesildi
Kadın doktorun hayatını cehenneme çevirmişti! 7 yıldır süren tehdit ve şantajın cezası kesildi
Yayın balığı, hem boyu hem fiyatıyla vatandaşları hayrete düşürdü
Yayın balığı, hem boyu hem fiyatıyla vatandaşları hayrete düşürdü
Kızının düğünü için barışan eşinin canına kıymıştı: Bilerek ve isteyerek öldürdüm
Kızının düğünü için barışan eşinin canına kıymıştı: Bilerek ve isteyerek öldürdüm
Zonguldak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeye kilitlendi
Zonguldak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeye kilitlendi
İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması nedeniyle bir bina tahliye edildi
İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması nedeniyle bir bina tahliye edildi
Boşandığı eşine küfürler yağdırıp tehdit eden kocanın görüntüleri ortaya çıktı
Boşandığı eşine küfürler yağdırıp tehdit eden kocanın görüntüleri ortaya çıktı
Beşiktaş'ta yol çöktü! Yoldan geçen araç çukura düştü
Beşiktaş'ta yol çöktü! Yoldan geçen araç çukura düştü
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Pazardaki maskesiz esnaflardan biri kamerayı görünce parayı maske olarak kullandı
Pazardaki maskesiz esnaflardan biri kamerayı görünce parayı maske olarak kullandı
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
MasterChef Türkiye'nin ilk MasterClass oyununu kazanan yarışmacı belli oldu
MasterChef Türkiye'nin ilk MasterClass oyununu kazanan yarışmacı belli oldu
Son Dakika: Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek
Son Dakika: Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Angela Merkel Muharrem İnce Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Murat Boz Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Metin Oktay Caner Erkin Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla Samsun Antalya Futbolcu Karadeniz
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Suriye'deki karışıklıktan kaçıp Türkiye'ye sığındı, şimdi oyun geliştirip dünyaya pazarlıyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 11:41:44. #1.14#
title