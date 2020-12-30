Son dakika haberleri... Suriye'de yolcu otobüsüne saldırı: 25 ölü, 13 yaralı

Son dakika haber: Suriye'de bir yolcu otobüsüne düzenlenen saldırıda 25 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin ise yaralandığı duyuruldu.

Suriye'de bir yolcu otobüsüne düzenlenen saldırıda 25 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin ise yaralandığı duyuruldu.

Suriye'nin Deyrizor-Humus kentleri arasında sefer yapan bir otobüse düzenlenen saldırıda 25 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı. Saldırının kim tarafından ve ne şekilde gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı