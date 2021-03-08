Son dakika haberleri... Suriye'de şehit olan Kızılay görevlisi anısına hatıra ormanı kuruldu

Suriye'nin kuzeyinde Türk Kızılay aracına düzenlenen silahlı saldırıda şehit düşen Mehmet Akif Kıdıman adına kurulacak hatıra ormanı için yüzlerce Türk Kızılay gönüllüsü 600 civarında fidan dikti.

Türk Kızılay Gaziantep Şubesi, Suriye'nin kuzeyinde görevli Türk Kızılay ekibinin bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Türk Kızılay personeli Mehmet Arif Kıdıman'ın (40) anısına hatıra ormanı oluşturmak için fidan dikim programı gerçekleştirdi. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Sam Mahallesi kırsalında düzenlenen etkinliğe Şube Başkanı Prof. Dr. Nihat Yıldırım ve yöneticilerin yanı sıra yüzlerce gönüllü katıldı. Yaklaşık 200 gönüllünün katıldığı dikim programında şehit Kıdıman'ın anısına 600 civarında çam ağacı fidanı dikildi. Gönüllüler tarafından dikilen fidanlara ilk can suyunu da gönüllüler verdi.

"Şehidimizi unutturmamayı amaçlıyoruz"

Programda tüm Kızılay ailesi ve şubelerin birlikte olduğunu belirten Prof. Dr. Nihat Yıldırım, Mehmet Arif Kıdıman adına yaklaşık 200 gönüllüyle 600 civarında fidan diktiklerini söyledi. Hatıra ormanı oluşturmayı amaçladıklarını aktaran Yıldırım, "Mehmet Akif Kıdıman adına hatıra ormanımızı kuruyoruz. Aynı zamanda Tatvan'da yaşanan elim kaza sonucunda şehit düşen 11 şehidimiz adına da birer fidan dikeceğiz. Hatıra ormanı çalışmasıyla hem birlikte bir çalışma yapmak hem de şehidimizi unutturmamayı amaçlıyoruz. Şehidimizin anısına bir hatıra ormanı oluşturup yeşili arttırmak istiyoruz. Mehmet Akif Kıdıman'ı Suriye' nin El Bab kentinde namert kişilerin saldırısında onu şehit verdik. Ancak daha nice Kıdımanlar yetişecektir" diye konuştu.

Fidan dikim programının ardından gönüllüler dikilen fidanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Olayın geçmişi

Suriye'nin kuzeyinde El Bab Sevgi Mağazasında çalışan Türk Kızılay çalışanı Mehmet Akif Kıdıman ve 2 personel, 14 Eylül 2019 tarihinde Çobanbey - El Bab arasında araçla seyir halindeyken plakasız iki araçtan yüzleri maskeli ve kamuflaj kıyafetli kişilerce çapraz ateş tutulmuştu. Saldırıda araçta bulunan Mehmet Akif Kıdıman şehit olmuş, iki personel yaralanmıştı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı