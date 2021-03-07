Son dakika haberleri... Suriye'de rejimin kontrolündeki Hama'da patlama: 18 ölü
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Son dakika haberleri... Suriye'de rejimin kontrolündeki Hama'da patlama: 18 ölü

07.03.2021 18:09 | Son Güncelleme: 07.03.2021 18:12
Son dakika haberleri... Suriye'de rejimin kontrolündeki Hama'da patlama: 18 ölü

Son dakika habere göre Suriye'de, Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki Hama ilinin doğusunda, mayın patlaması sonucu 18 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Suriye'de, Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki Hama ilinin doğusunda, mayın patlaması sonucu 18 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Rejimin ajansı SANA'nın haberine göre, ülkenin orta kesiminde, Hama ilinin doğusundaki Selemiyye ilçesinin Vadi el-Azip bölgesinde iki mayın patladı.

Haberde, patlama soncu 18 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Patlamanın gerçekleştiği bölge, Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı teröristlerin kontrolünde yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ethem Emre Özcan

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