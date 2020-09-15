Son dakika haberleri | Suriye'de ABD'ye ait askeri helikopter düştü iddiasına yalanlama
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Son dakika haberleri | Suriye'de ABD'ye ait askeri helikopter düştü iddiasına yalanlama

Gelen son dakika haberine göre Suriye'de rejimin resmi haber ajansı SANA, Suriye'nin kuzeyinde ABD'ye ait bir askeri helikopterin düştüğünü duyurdu.

Son dakika haberleri | Suriye'de ABD'ye ait askeri helikopter düştü iddiasına yalanlama
15.09.2020 13:04 | Son Güncelleme: 15.09.2020 13:10
Suriye'de rejimin resmi haber ajansı SANA, Suriye'nin kuzeyinde ABD'ye ait bir askeri helikopterin düştüğünü duyurdu. Ancak ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon'dan yapılan açıklamada, haber yalanlandı.

Suriye'de rejime ait resmi haber ajansı SANA, Suriye'nin kuzeyinde Hasiçi şehrinde ABD'ye ait bir askeri helikopterin düştüğünü açıkladı. Haberde, helikopterin tipi ve kazanın nedeninin henüz bilinmediği kaydedilirken, ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyonu haberi yalanlandı.


- Suriye

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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