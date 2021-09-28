Son dakika haberleri... Sürdürülebilir enerji yatırımları ESCO ile yaygınlaşacak

Sürdürülebilir enerji yatırımlarının hayata geçirilmesinde özellikle ABD ve AB ülkelerinde yaygın olarak kullanılmakta olan ESCO finansman modeli, yatırım risklerini azaltan, kendi kendini finanse eden ve performans garantisi veren yapısıyla Türkiye'de de öne çıkmaya başladı.

Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF) açıklamasına göre, her geçen gün artan enerji ihtiyacı, sürekli yükselen enerji fiyatlarıyla dünya ekonomileri üzerinde olumsuz bir baskı yaratırken, kullanılan fosil yakıtlar nedeniyle sera gazı salımına ve küresel iklim krizine neden oluyor. Bu sorunun çözümü için sürdürülebilir enerji konseptine geçmek, yani yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek ve sahip olunan enerjiyi verimli kullanmak gerekiyor.

ESCO finansman modeli, hem öz tüketim amaçlı yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanında hem de enerji verimliliği yatırımlarının finansmanında kullanılabildiği için sürdürülebilir enerji konseptine geçiş için önemli bir araç niteliği taşıyor.

TurSEFF, Türkiye'de sürdürülebilir enerji ve kaynak verimliliği yatırımlarının finansmanı için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından geliştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TurSEFF Direktörü ve Stantec Türkiye Genel Müdürü Dr. Murat Sarıoğlu, ESCO modelinin önümüzdeki dönemde enerji yatırımları için başta gelen finansman modellerinden biri olacağını belirterek, "ESCO modelinin merkezinde, kelimeye de anlamını veren bir enerji hizmeti sağlayıcı firma (Energy Service Company-ESCO) bulunuyor. ESCO'lar, kendi müşterileri olan ticari veya sınai kuruluşlar ile imzaladıkları sözleşmeler aracılığıyla müşterilerinin tesislerinde sürdürülebilir enerji projelerini hayata geçiriyorlar." ifadelerini kullandı.

"Sürdürülebilir enerji yatırımı kazan-kazan modeliyle hayata geçirilmiş oluyor"

Sarıoğlu, bu modelde son kullanıcının tesisinde enerji verimli ekipmanın temini, kurulumu ve bakımı dahil olmak üzere kapsamlı enerji hizmetlerinin sağlandığını aktardı.

Sarıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"ESCO'lar, müşterileriyle yaptıkları Enerji Performans Sözleşmeleri (EPS) ile projenin ömrü boyunca enerji tasarrufunu garanti ediyor veya Enerji Tedarik Anlaşmaları (ETA) ile sözleşme boyunca enerji tedarikini üstleniyorlar. Böylece sürdürülebilir enerji yatırımı taraflar için daha az riskli ve garantili bir kazan-kazan modeliyle hayata geçirilmiş oluyor.

2010 yılında faaliyete başlayan TurSEFF, ilk günden beri enerji verimliliği yatırımlarının geliştirilmesinde ve finanse edilmesinde önemli bir rol oynamakta. TurSEFF kapsamında KOBİ'lere ve belediyelere yönelik olarak geliştirilen enerji verimliliği finansman çözümlerinin yanı sıra daha büyük işletmelerin de kullanabileceği ESCO finansmanı çözümümüz var. Türkiye'de uygulanan ilk ESCO modeli finansmanlarından birini 2014 yılında TurSEFF kapsamında finanse etmiştik. ABD ve AB üyesi ülkelerde oldukça yaygın olan ESCO mekanizmasının Türkiye'de de yaygınlaşması yönünde çalışmalar yapmaya ve Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'ndaki hedeflere ulaşmada kamu ve özel sektöre destek vermeye devam ediyoruz. İlgilenenler, bu süreçler ile ilgili detaylı bilgileri turseff.org internet sitemizden alabilirler."