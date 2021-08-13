Son dakika haberleri! Sürat teknesiyle bir kişinin ölümüne neden olan iş adamı tutuklandı

Son dakika 3. sayfa haberi... Balıkesir'in tatil bölgesi Erdek'te geçtiğimiz hafta sonu sürat teknesiyle Elvan Fırat Taşdöğen'in ölümüne neden olan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ender Küçük, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.