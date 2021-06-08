Son dakika haberleri! Şüpheli şahsın gece vakti anız yakma anı kamerada
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Son dakika haberleri! Şüpheli şahsın gece vakti anız yakma anı kamerada

Son dakika haberleri! Şüpheli şahsın gece vakti anız yakma anı kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde gece vakti tarlaya girip anız yakan şahıs kameraya yakalandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde gece vakti tarlaya girip anız yakan şahıs kameraya yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandı. Gece vakti araçlarıyla yoldan geçen vatandaşlar, tarlaların arasından alevler yükseldiğini fark etti. Yangının çıktığı bölgeye giden vatandaşlar, elindeki çalıları tutuşturup tarladaki anızı yakan bir şahıs olduğunu gördü. Bölgeden uzaklaşan vatandaşlar, yaşananları saniye saniye kaydetti.

Anızın kim ya da kimler tarafından yakıldığı konusunda ise herhangi bir bilgi elde edilemezken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Son dakika haberleri! Şüpheli şahsın gece vakti anız yakma anı kamerada
Son dakika haberleri! Şüpheli şahsın gece vakti anız yakma anı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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