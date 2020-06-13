Son dakika haberleri... Şüpheli paket polisi harekete geçirdi
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Son dakika haberleri... Şüpheli paket polisi harekete geçirdi

Gelen son dakika haberlerine göre Şüpheli paket polisi harekete geçirdi Isparta'da aydınlatma direğinin altına bırakılan şüpheli bir paket polisi harekete geçirirken, fünyeyle patlatılan paketten bıçak, pense ve askılık çıktı.

13.06.2020 11:31 | Son Güncelleme: 13.06.2020 11:35

Şüpheli paket polisi harekete geçirdi

ISPARTA - Isparta'da aydınlatma direğinin altına bırakılan şüpheli bir paket polisi harekete geçirirken, fünyeyle patlatılan paketten bıçak, pense ve askılık çıktı.

Olay, gece saat 00.00 sıralarında Anadolu Mahallesi 103. Cadde'de meydana geldi. Yol kenarındaki aydınlatma direğinin altında şüpheli bir paket olduğunu görenler durumu polise haber verdi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis paketin bomba olabileceği ihtimaline karşı yolu trafiğe kapatırken, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Pakette inceleme yapan özel kıyafetli polis, paketin fünyeyle patlatılmasına karar verdi. Fünyeyle kontrollü şekilde patlatılan paketten bıçak, pense ve askılık çıkarken, herkes rahat bir nefes aldı.

Son dakika haberleri... Şüpheli paket polisi harekete geçirdi

Kaynak: İHA

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