Son dakika haberleri | Şüphe üzerine durdurulan araçtan onlarca tarihi eser çıktı

Son dakika haberler: Denizli'de jandarma ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu araçta çeşitli dönmelere ait çok sayıda sikke, tarihi yüzük ve obje ele geçirildi.

Denizli'de jandarma ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu araçta çeşitli dönmelere ait çok sayıda sikke, tarihi yüzük ve obje ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda araç içerisinde farklı dönemlere ait 390 adet sikke, 3 adet tarihi yüzük ve 2 adet tarihi obje bulundu. Onlarca tarihi eser muhafaza altına alınırken araç içerisinde bulunan 3 şüpheli ise gözaltına alındı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı