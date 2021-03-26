Son dakika haberleri | Şüphe üzerine durdurulan araçtan onlarca tarihi eser çıktı
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Son dakika haberleri | Şüphe üzerine durdurulan araçtan onlarca tarihi eser çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Şüphe üzerine durdurulan araçtan onlarca tarihi eser çıktı

Son dakika haberler: Denizli'de jandarma ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu araçta çeşitli dönmelere ait çok sayıda sikke, tarihi yüzük ve obje ele geçirildi.

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Denizli'de jandarma ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu araçta çeşitli dönmelere ait çok sayıda sikke, tarihi yüzük ve obje ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda araç içerisinde farklı dönemlere ait 390 adet sikke, 3 adet tarihi yüzük ve 2 adet tarihi obje bulundu. Onlarca tarihi eser muhafaza altına alınırken araç içerisinde bulunan 3 şüpheli ise gözaltına alındı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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