Son dakika haberleri... Süper On Numara çekildi Gelen son dakika haberlerine göre Süper On Numara oyununun 27. çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 176 bin 502 liralık ikramiye devretti.

Süper On Numara oyununun 27. çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 176 bin 502 liralık ikramiye devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bugünkü çekilişinde kazandıran numaralar 6, 9, 14, 16, 18, 25, 31, 33, 38, 43, 48, 49, 52, 54, 55, 59, 63, 64, 69, 72, 75 ve 77 olarak belirlendi. Kaynak: AA