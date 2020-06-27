Son dakika haberleri... Süper On Numara çekildi
Gelen son dakika haberlerine göre Süper On Numara oyununun 27. çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 176 bin 502 liralık ikramiye devretti.
27.06.2020 21:13 | Son Güncelleme: 27.06.2020 21:38
Süper On Numara oyununun 27. çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 176 bin 502 liralık ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bugünkü çekilişinde kazandıran numaralar 6, 9, 14, 16, 18, 25, 31, 33, 38, 43, 48, 49, 52, 54, 55, 59, 63, 64, 69, 72, 75 ve 77 olarak belirlendi.
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Kaynak: AA