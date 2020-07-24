Son dakika haberleri: Süper Lig'in şampiyonu Medipol Başakşehir yemekte buluştu
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Son dakika haberleri: Süper Lig'in şampiyonu Medipol Başakşehir yemekte buluştu

Bir son dakika haberine göre Süper Lig'de tarihindeki ilk şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir'de yönetim, teknik heyet ve futbolcular şampiyonluk yemeğinde buluştu.

24.07.2020 22:22 | Son Güncelleme: 24.07.2020 22:29

Süper Lig'de tarihindeki ilk şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir'de yönetim, teknik heyet ve futbolcular şampiyonluk yemeğinde buluştu.

Turuncu-lacivertli takımın şampiyonluk yemeği İstinye'deki Zuma Restoran'da verildi.

Yemeğe yönetim, teknik heyet ve futbolcular eşleriyle birlikte katıldı.

Yemek öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan teknik direktör Okan Buruk, "Öncelikle hepinizin basın bayramını kutluyorum. Tabii ki çok mutluyuz. Geçen hafta Kayserispor maçıyla kazandığımız şampiyonluğun sevincini yaşıyoruz. Takımımıza birkaç gün izin verdik, tekrar antrenmanlara başladık. Bir yandan da ailelerle birlikte bir arada olacağımız bir yemek organize edildi. Bu işin keyfini sürüyoruz. Çok uzun süre çalıştık ama pazar günü maç var, daha sonra da Avrupa kupası oynayacağız. Çok fazla da keyif sürecek vaktimiz yok. Pazar günü maçımız ve kutlamamız var sonra da Avrupa Ligi'ne hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk heyecanının sürdüğünü ancak Kopenhag ile 5 Ağustos'ta oynayacakları maça hazırlanmaları gerektiğinin altını çizen Buruk şöyle konuştu:

"Deplasmanda Kopenhag ile çok zorlu bir rövanş maçı oynayacağız. İnşallah geçersek büyük ihtimal 10 Ağustos'ta Manchester United maçı gözüküyor. Çeyrek finalde Manchester United ile oynamak istiyoruz. İnşallah bu hedefimize ulaşırız. Ondan sonrası da tek maçlık süreç. O tek maçta kimin ne yapacağı belli olmaz. Türkiye'yi iyi bir şekilde temsil ettik, aynı şekilde sürdürmek istiyoruz. Hem ülke puanı hem bizim hem oyuncular ve teknik heyet hem de kulüp tarihi için çok önemli bir maç olacak. Çok önemli bir süreç geçirdik, hem şampiyonluk hem Avrupa kupaları oynadık. Önümüzdeki yıl da Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Bunun heyecanı da var. Ama önce bu sene Avrupa Ligi'nde başarılı olmak istiyoruz, orada en iyisini yapacağız."

Okan Buruk, hem futbolcu hem de teknik adam şampiyonluk yaşamasının hatırlatılması üzerine ise şu ifadeleri kullandı:

"Futbolcu olarak yaşadığınızda daha fazla kişinin bir arada olduğu, sorumluluğun bölündüğü bir olay futbolculuk. Ama teknik heyet biraz daha farklı. Bütün sorumluluk sizde. İyide de kötüde de daha ön plana çıkan sizsiniz. Bunun sorumluluğu da çok daha fazla ama keyfi de o kadar fazla. Bir de bunu Başakşehir takımıyla tarihinde ilk defa şampiyonluk yaşayan bir kulüpte yaşamak önemli. Hem benim ilk şampiyonluğum hem Başakşehir'in ilk şampiyonluğu. O yüzden bu seneyi benim için çok daha anlamlı kılıyor. Daha önce Akhisarspor ile Türkiye Kupası kazanmıştım. Bu benim için çok önemliydi. Çok daha küçük bütçeli bir takımla kupa kazanmak yine çok önemliydi. Bu sene de özellikle büyük takımlarla yarışıp bu kupayı kazanabilmek bizim için çok değerli. Ben öncelikle oyuncularıma bu anlamda teşekkür ediyorum. Bize bu sevinci yaşattılar. Ama bir yandan da rakiplerimizi tebrik etmem gerekiyor şampiyonluk mücadelelerinden dolayı. Galatasaray, Trabzonspor, Sivasspor çok emek verdi. Bu takımlar da kazanabilirdi. Ben de rakiplerimizin performanslarından dolayı tebriği hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü uzun bir yarıştı, herkes kazanabilirdi, biz kazandık."

Mahmut Tekdemir: "3-4 senedir şampiyonluğu kovalıyorduk, nasip olmadı, bu sene nasip oldu"

Medipol Başakşehir Kaptanı Mahmut Tekdemir ise şampiyonluk ve düzenlenen gece ile ilgili şu sözleri kullandı:

"Gururluyuz ve çok mutluyuz. Bu kulübün alt yapısından yetişmiş biri olarak 15 yılım oldu. Burada şampiyonluk nasip oldu. 3-4 senedir şampiyonluğu kovalıyorduk, nasip olmadı, bu sene nasip oldu. Ben bunun gururunu ve heyecanını yaşıyorum. Kimseye nasip olmaz böyle bir şey, alt yapıdan gelip bir de ekstra şampiyonluk maçında gol atmak benim için ayrı gurur ve heyecan. Bugün de şampiyonluk yemeğimizi yiyeceğiz. Dolayısıyla başta başkanım olmak üzere, Abdullah Avcı'ya, onun da burada çok büyük emekleri var. Okan Hocama, teknik ekibine ve terinin son damlasına kadar mücadele eden takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca da doktorlarımızı da es geçmeyelim. Masöründen malzemecisine kadar herkese teşekkür ediyorum. Şampiyonluğu alnımızın akıyla kazandık. Biraz duygusallaştım bu ara. Çünkü 15 yıl emek veriyorsun, dibi de gördün, şu an zirveyi yaşıyorsun. Tabii benim için ayrı bir heyecanı var. Takım arkadaşlarım için de öyle. Belki bunun şu an farkında değiliz ama 5-10 sene konuşulacak bir şampiyonluk."

Mehmet Topal: "Hak ettiğimiz bir şampiyonluk"

Takımın deneyimli isimlerinden Mehmet Topal ise şu değerlendirmede bulundu:

"Takım halinde çok mutluyuz. Şampiyon olduğumuz gün de söylemiştim, gerçekten sezon başından beri çok iyi çalışıyoruz. Çalışmalarımızı hep en üst seviyede devam ettirmeye çalıştık. Bunun meyvelerini de aldığımızı düşünüyorum, hak ettiğimiz bir şampiyonluk. Bütün takıma, taraftarlarımıza, camiamıza hayırlı olsun. Benim için çok gurur verici bir olay. Ama bundan önce benim için önemli olan takımın şampiyonluğuydu. Yaklaşık 2 senedir son haftalarda kaçan şampiyonluklar vardı. Ama bu sene aynı hataları yapmadık ve mutlu sona ulaştık. Tabii ki üç farklı takımla şampiyonluk yaşama rekoru da benim için ayrı mutluluk oldu." ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberleri: Süper Lig'in şampiyonu Medipol Başakşehir yemekte buluştu

Kaynak: AA

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