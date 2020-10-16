Son dakika haberleri: Süper Lig'in 5. haftasında yapılacak Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı, ev sahibi ekipteki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
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Son dakika haberleri: Süper Lig'in 5. haftasında yapılacak Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı, ev sahibi ekipteki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

16.10.2020 19:17 | Son Güncelleme: 16.10.2020 19:21
Son dakika haberleri: Süper Lig'in 5. haftasında yapılacak Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı, ev sahibi ekipteki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Son dakika haberi... Süper Lig'in 5. haftasında yapılacak Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı, ev sahibi ekipteki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Süper Lig'in 5. haftasında yapılacak Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı, ev sahibi ekipteki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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