Son dakika haberleri: Süper Lig'in 5. haftasında yapılacak Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı, ev sahibi ekipteki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
16.10.2020 19:17 | Son Güncelleme: 16.10.2020 19:21
Son dakika haberi... Süper Lig'in 5. haftasında yapılacak Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı, ev sahibi ekipteki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
Süper Lig'in 5. haftasında yapılacak Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı, ev sahibi ekipteki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay