Son dakika haberleri | Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 1 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
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Son dakika haberleri | Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 1 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

Bir son dakika haberine göre Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK'yı konuk eden Hes Kablo Kayserispor, 1-0 geriye düşüp 9 kişi kaldığı mücadeleden son dakikada attığı golle 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Son dakika haberleri | Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 1 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
13.07.2020 21:02 | Son Güncelleme: 13.07.2020 21:05

Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK'yı konuk eden Hes Kablo Kayserispor, 1-0 geriye düşüp 9 kişi kaldığı mücadeleden son dakikada attığı golle 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Pedro'nun vurduğu şutunu, kaleci Günay kurtardı.

11. dakikada sağ kanattan hareketlenen Krevets'in şutunu, kaleci Günay kurtardı.

13. dakikada Kayserispor'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde bulunan Mensah'ın vuruşu Gaziantep savunması uzaklaştırmayı başardı.

20. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep atağında Maxim'in ceza sahası çizgisinden çektiği sert şut kaleci Lung'un elinde kaldı.

22. dakikada Sousa Junior'un ceza sahası içinden vurduğu şutu, Lung kurtardı.

35. dakikada Pedro'nun pasıyla ceza sahası içinde topa vuran Hasan Hüseyin, şutunu kaleci Günay çeldi.

45. dakika Kayserispor'un kazandığı serbest vuruşta Maxim'in ortasında Muhammet Demir topu filelerle buluşturdu. Ancak VAR'ı dinleyen hakem Halil Umut Meler, golü geçerli saymadı

62. dakikada Gaziantep FK hızlı çıkarken, Kayserispor savunması topu uzaklaştıramadı. Oğuz Ceylan'ın pasında topla buluşan Maxim önce düzeltti, ardından plase bir vuruşla topu filelere göndermeyi başardı. 0-1

76. dakikada Jefferson'un müdahalesiyle yerde kalan Mensah, bu pozisyonda rakibine yaptığı hareket nedeniyle direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

86. dakikada Pawlowski'yle kafa topuna çıkan Diego, bu pozisyonda rakibine yumruk attı ve hakem Halil Umut Meler, Diego'ya direkt kırmızı kart gösterdi. Diego'nun gördüğü kırmızı kart sonrasında Kayserispor 9 kişi kaldı.

90. dakikada Hasan Hüseyin'in ceza sahasına yaptığı ortada savunmadan seken topa son vuran Kravets oldu ve bu futbolcu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

90+4. dakikada gelişen Gaziantep atağında sol kanattan yapılan ortada Muğdat kafayı vurdu ancak kaleci Lung çok kritik bir müdahaleyle gole izin vermedi.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Hes Kablo Kayserispor: Lung xxx, Kvrzic xx (Reinstra dk. 90 ?), Sapunaru x, Angelo xx, Emre Taşdemir xx (Lopes dk. 90 ?), Hasan Hüseyin Acar xx, Djedje xx (Aksel dk. 90 ?), Cenk Şahin xx (Muris dk. 45 xx), Mensah x, Pedro xx (Mario Stum dk. 71 xx), Artem Krevets xxx

Yedekler: İsmail, Emre Demir, Ömer, Mert, Oğuzhan

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Gaziantep FK: Günay xx, Oğuz Ceylan x, Djilobodji x, Kana Biyik xx, Alin Toşça xx, Moaris xx,, Jefferson Junior xx (Andre de Sousa dk. 83 ?), Furkan Soyalp xx (Güray dk. 70 x), Maxim xxx, Kenan Özer xx (Pawlowski dk. 70 xx), Muhammet Demir xx (Muğdat dk. 87 ?)

Yedekler: Haydar, Ulaş, Kubilay, Raman Chibsah, Pawel, Mehmet Erdem

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Alexandru Maxim (dk. 62) (Gaziantep FK), Artem Kravets (dk. 90) (Kayserispor)

Kırmızı Kartlar: Mensah (dk. 73), Diego Angelo (dk. 86) (Kayserispor)

Sarı Kartlar: Kvrzic (Kayserispor), Jefferson Junior, Muhammet Demir, Sousa Junior (Gaziantep FK)

(İHA)

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Kaynak: İHA

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