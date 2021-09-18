Son dakika haberleri: Sünnet düğününde tavuk yiyen 80 kişi hastanelik oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Sünnet düğününde tavuk yiyen 80 kişi hastanelik oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde sünnet düğününde ikram edilen tavuktan yedikten sonra rahatsızlanan 80 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde sünnet düğününde ikram edilen tavuktan yedikten sonra rahatsızlanan 80 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Olay, ilçeye bağlı Dağlıca köyünde meydana geldi. Köyde H.Ö.?nün oğlunun sünnet düğününe katılan 35'i çocuk 80 kişi, bir süre sonra rahatsızlandı. Davetliler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Dağlıca Köyü Muhtarı Mehmet Başaran, endişe edilecek bir durum olmadığını belirterek, Düğünde tavuk ve pilav dağıtımı olmuş. Herhangi bir korkulacak bir durum yok. Benim aldığım ilk bilgilere göre 35'i çocuk. dedi.

İlçe Tarım Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, olayla ilgili köye giderek inceleme başlattı. İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri düğünde dağıtılan tavuk yemeğinden numune aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Son dakika haberleri: Sünnet düğününde tavuk yiyen 80 kişi hastanelik oldu

Son dakika haberleri: Sünnet düğününde tavuk yiyen 80 kişi hastanelik oldu

Son dakika haberleri: Sünnet düğününde tavuk yiyen 80 kişi hastanelik oldu

Son dakika haberleri: Sünnet düğününde tavuk yiyen 80 kişi hastanelik oldu
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Sünnet düğününde tavuk yiyen 80 kişi hastanelik oldu

Sünnet düğününde tavuk yiyen 80 kişi hastanelik oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Muharrem İnce Fuat Oktay Adil Karaismailoğlu Ertuğrul Gazi
Magazin
Spor Erol Bulut Sergen Yalçın
Tüm Haberler Vahap Seçer Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri: Sünnet düğününde tavuk yiyen 80 kişi hastanelik oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 21:06:56. #1.12#