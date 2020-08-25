Son dakika haberleri... Sungurlu'da maske, sosyal mesafe ve kontrollü yaşam denetimi
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Son dakika haberleri... Sungurlu'da maske, sosyal mesafe ve kontrollü yaşam denetimi

Son dakika habere göre Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü maske ve sosyal mesafe denetimlerini sıkılaştırdı.

Son dakika haberleri... Sungurlu'da maske, sosyal mesafe ve kontrollü yaşam denetimi
25.08.2020 00:46 | Son Güncelleme: 25.08.2020 00:49

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü maske ve sosyal mesafe denetimlerini sıkılaştırdı.

Sungurlu'da, polis ekipleri tarafından kent giriş ve çıkışlarında sürücü ve yolcuları maske takmaları konusunda uyarıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçenin giriş ve çıkış noktalarında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından oluşturulan uygulama noktalarında durdurulan sürücü ve yolculara maske takmaları, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda ikazda bulunuluyor. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

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