Son dakika haberleri... Sungurlu'da 5 ev karantinaya alındı
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Son dakika haberleri... Sungurlu'da 5 ev karantinaya alındı

Son dakika haberi... Sungurlu'da 5 ev karantinaya alındı Çorum'un Sungurlu ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 5 ev karantinaya alındı.

26.06.2020 12:17 | Son Güncelleme: 26.06.2020 12:37

Sungurlu'da 5 ev karantinaya alındı

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 5 ev karantinaya alındı.

İlçe Hıfzısıhha Kurulu tarafından yapılan açıklama da, "İlçemiz Gürpınar mahallesinde Covid-19 testleri pozitif çıkan ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'nce izlenimleri yapılan vatandaşlarımızın izolasyon kurallarına uymadıkları tespit edildiğinden Boğazkale Kaymakamı ve Sungurlu Kaymakam Vekili Yunus Ataman başkanlığında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu üyelerince alınan karar gereği Gürpınar Mahallesi'nde 5 hane karantina altına alınmıştır. Hanelerimizin tüm ihtiyaçları Sungurlu Kaymakamlığımız Vefa Destek Grublarınca karşılanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Son dakika haberleri... Sungurlu'da 5 ev karantinaya alındı

Kaynak: İHA

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